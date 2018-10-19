الصيادلة تحذر الأطباء وتؤكد تمسكها بهيئة اتحاد المهن

أكد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، أنه فوجئ بمعلومات مغلوطة يتم تداولها لا أساس لها من الصحة ولا يمكن لأى عاقل أن يصدقها مفادها اشتراطات معينة اشترطها البعض لإقرار صحة تشكيل هيئة مكتب النقابة ومن ثم اختيار ممثليها فى مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية ووضعت فروقا بين أعضاء المجلس وقسمتهم إلى أقسام.



وأضاف عبيد، في بيان صادر عنه اليوم، أن نقابة الصيادلة فى هذا الموقف تؤكد على أن كل أعضاء مجلسها الاربعة والعشرين متساوين في الحقوق والواجبات ولهم نفس الصفة ولأصواتهم نفس الدرجة من النفاذ والحجية وأن عملية تصعيد عدد من الأعضاء تم بصورة قانونية كاملة استجابة لقرارات الجمعية العمومية فى ١٤مايو الماضي.



وتابع عبيد، قائلا: أن قرارات المحكمة الإدارية في الطعون التي تم تقديمها على هذه العملية وعلى قرارات الجمعية العمومية أكدت سلامة الموقف الحالى ورفضت إيقافه وهو ما يعني صحة التشكيل الحالي وصحة ما يخرج منه من قرارات وأهمها قرار تشكيل هيئة المكتب.



وأكد عبيد، أن الصيادلة ترفض رفضا باتا أى تلميح يصدر عن أى كائنا كان يفرض فيه إرادته ورغبته على مجلس النقابة ويشترط عليها شروطا لنيل حق من حقوقها فى اختيار ممثليها داخل اتحاد المهن الطبية، لافتا إلى أن النقابة تكرر شجبها لتدخلات الأطباء في الشأن الداخلي لها فى محاولة من بعض أعضاء مجلس الأطباء لفرض وصايته وتمكين مجموعة من أصدقائه وإعادتهم إلى المشهد بعدما لفظتهم جموع الصيادلة.



وأشار إلى أن ممثل نقابة الصيادلة طبقا للقانون هو النقيب العام وعلى اتحاد المهن الطبية اعتماد المكاتبات التي ترد إلى الاتحاد من خلاله فقط، كذلك رغبت نقابة الصيادلة فى كل فتراتها في استمرار العمل وعدم التوقف وعدم إثارة الأزمات وهو ما تحقق حتى الأن فى الاتحاد ويمارس ممثليها حسن ابراهيم وأيمن عثمان أعمالهم بصفة يومية.



وشدد عبيد، على أن نقابة الصيادلة تحمل المسئولين عن الاتحاد مسؤولية تعطيل الأعمال خوفا منهم على كرسي هيئة المكتب والذي فقدته خلال إعادة تشكيل هيئة المكتب، وتذكرهم بالأمانة الموكلة إليهم، كما تؤكد علي استمرار عمل المجلس بالتشكيل الجديد، ويتم إدارة موظفي الاتحاد تحت مسؤولية د. سيد عبيد الأمين العام ود ايمن عثمان مساعد الأمين العام.



ودعا نقيب الصيادلة، بعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي سوف تكثر خلال هذه الفترة على حد قوله، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم نشرها علي صفحة المجلس المسروقة.