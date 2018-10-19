مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية

قال مصطفى عبد الغفار، مستشار المجلس الاقتصادى الافريقى، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المسئولة عن توفير السلع التموينية لمحدودى الدخل.



وأوضح عبد الغفار خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن وزارة التضامن الاجتماعى هى المختصة بتحديد مستحقى دعم السلع التموينية من خلال إجراء البحوث الاجتماعية.



وأضاف عبد الغفار أن مستحقى الدعم يشمل الفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم.

