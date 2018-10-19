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أخبار العالم

وزير خارجية إثيوبيا: العلاقات مع مصر تحسنت بفضل السيسي وآبي أحمد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:11 م
وزير خارجية اثيوبيا
وزير خارجية اثيوبيا مع السفير المصري
رحيم يسري
تسلم وزير خارجية إثيوبيا ورقنه جبيهو، اليوم الجمعة، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى إثيوبيا، السفير أسامة عبد الخالق، بحسب وكالة الأنباء الاثيوبية "إينا".

وتمنى الوزير الإثيوبي، للسفير المصري، التوفيق في مهام عمله، كما تمنى للعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الحديث، حول القضايا التي تهم البلدين الصديقين.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر وإثيوبيا يجب أن يستمرا في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والشعبية، بجانب رابط نهر النيل.

وتابع "جبيهو" قائلا: "إنه بفضل القيادة المثالية، المتمثلة في رئيس الوزراء آبي أحمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ تحسنت العلاقة بين البلدين".

من جانبه، أعلن السفير المصري بدء صفحة جديدة في علاقات البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والتي تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير المصري، أن نهر النيل يعد أحد مجالات الاتصال العديدة بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
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