نيكي هايلي توبخ ترامب: المعارضون ليسوا أشرارا

نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مندوبة واشنطن "المستقيلة" لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قولها: "في الولايات المتحدة.. المعارضون ليسوا أشرارًا"، وذلك ردًا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعارضيه الديمقراطيين، بأنهم أشرار، ومحبون للجرائم، ومتخاذلون في الدفاع عن البلاد.



وأضافت "هايلي": أن "البيئة السياسية المسمومة دفعت الطرفين (الديمقراطيين والجمهوريين) لوصف بعضهم بالأعداء والأشرار".



وعلقت المجلة، على تصريحات "هايلي"، قائلة: "إنها جاءت بمثابة توبيخ صريح لترامب ولغة خطابه الهجومية التي استخدمها خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار حشده للتصويت للمرشحين الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي المرتقبة للكونجرس، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل".



وكانت هايلي قد تقدمت باستقالتها من منصبها، كممثلة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، 9 أكتوبر الجاري، لكنها ستغادر المنصب فعليًا نهاية العام، وسط تكهنات نفتها "هايلي" بشأن احتمال ترشحها لرئاسة البلاد عام 2020.