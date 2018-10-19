جمارك بورسعيد تحبط تهريب 37 ألف إيشارب حريمي.. صور

أحبطت جمارك بورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن، محاولة تهريب 4.94 طن ملابس عبارة عن 3110 دستات إيشارب حريمي من مقاسات مختلفة بقيمة 960 ألف جنيه، كانت مخبأة داخل أكياس قمامة بسيارة واردة من الصين.



وتم تشكيل لجنة جمركية من (الرائد أحمد الحلوجى، السيد الشناوى، عصام فهيم، طارق مرسال، رضا أبوزيد،أحمد الطوبشى) وتحرير محضر بالواقعة واخطار جمال نصار، مدير عام منافذ بورسعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.