الرقص المسرحى والحياة .. لقاء بنادى فنون الأوبرا بدمنهور

يستضيف نادى فنون الأوبرا المخرج وليد عونى فى لقاء ثقافى وفنى تحت عنوان "الرقص المسرحى والحياة" فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور، ويقدم نادى الفنون عرض فيديو لفرقة الرقص المسرحى الحديث يحمل اسم (نساء قاسم أمين).



ويدور اللقاء حول فكرة تحرير المرأة من الجمود إلى حرية الرأى والاختيار، وأهمية دور النساء فى المجتمع وضرورة مشاركتهم فى الحياة الاجتماعية بجانب الرجل، مع تجسيد المتغيرات الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية فى مصر مع نهاية القرن التاسع عشر التى شهدت بداية الوعى السياسى بالتزامن مع ظهور علماء تلك الفترة مثل: رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى والكواكبى والشيخ محمد عبده وتلميذه قاسم أمين الذى اشتهر بزعيم الحركة النسائية، مما أدت هذه الحقبة الزمنية إلى ظهور شخصيات نسائية لهن بصمة فى المجتمع مثل هدى شعراوى وصفية زغلول وباحثة البادية ومى زيادة والملكة نازلى.



جدير بالذكر أن نادى فنون أوبرا دمنهور بدأ إطلاقه العام السابق كتجربة جديدة من فكرة الفنانة التشكيلية ايمان مكاوى، وتحت اشراف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، ولاقى نجاحًا كبيرًا بين أوساط الشباب، حيث إنه يهدف إلى نشر مختلف الفنون الراقية وتنمية الذوق العام بين شريحة الطلاب الجامعيين، وذلك باستضافة أشهر الفنانون والمثقفون فى مصر، مع إتاحة فرصة المناقشة بينهم وبين الشباب من أجل فتح آفاقهم وتنمية عقولهم خلال هذا الحوار.