وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه ابن رجل بسيط كان يعمل خفيرا وانه يفتخر بذلك لانه كان لديه حلم وهدف واستطاع تحقيقه.



وأضاف وزير المالية - خلال كلمته التي ألقاها منذ قليل على هامش مؤتمر "ابنى مشروعك" المنعقد بقصر ثقافة منيا القمح تحت رعاية النائب وجيه أباظة - أنه كان الثاني على دفعته في الجامعة ولكن لم يتم تعيينه معيدا بالجامعة إلا أنه قرر وصمم على تحقيق حلمه، موجها حديثه إلي جميع الشباب: "يجب عليكم جميعا أن تضعوا هدفا وحلما امام اعينكم وتعملوا بجد حتى تستطيعوا تحقيقه".



كان أهالي مدينة منيا القمح، استقبلوا وزير المالية أمام قصر ثقافة المدينة بالأغاني الوطنية وعلى رأسها أغنية تسلم الأيادي وبالطبل والمزمار ورقصة التنورة.