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محافظات

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:52 م
بمشاركة 12 دولة..
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية
ايمن رياض
احتضنت محافظة المنيا اليوم الجمعة أكبر رالي دراجات بخارية لتنشيط السياحة بمشاركة 12 دولة علي مستوي العالم من بينهم دول أمريكا وأستراليا والبرتغال وسويسرا وكندا والأرجنتين.

وبدأت فعاليات الرالي والذي يضم 32 أجنبيا من دول أوروبا و28 مصريا فى رحلة من أسوان للقاهرة يتخللها مبيت ليلة فى فندق ام جى نفرتيتى بمدينة المنيا أثناء سيرهم في ماراثون الرالي وسط هتافات السياح تحيا مصر تحيا مصر وسوف يقطع الرالي مسافة 2500 كيلو داخل مصر لتشجيع السياحة بدأت منذ 11 أكتوبر وستستمر حتي 18 أكتوبر حيث كانت محافظة المنيا آخر محطات رالي الدراجات النارية.

يذكر أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أكد دعمه اللامحدود للسياحة، خاصة أن المنيا من المحافظات التي تزخر بمقومات السياحة في العالم وأن الفترة القادمة ستشهد تغيرا ملموسا في حركة تنشيط السياحة بالمحافظة.
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور
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