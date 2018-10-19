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أخبار البلد

خالد عيش: حل سريع لمشكلات العمال عن طريق غرفة وخط ساخن

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
محمد غالي
قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الاتحاد العام لعمال مصر يسعي دائما وأبدا إلي خدمة العمال والعمل على حل مشاكلهم.

وأوضح عيش لـ صدي البلد أنه تم إنشاء غرفة وخط ساخن لتلقي شكاوى العمال من خلال الموقع الرسمي للاتحاد العام، والصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يتم إرسال الشكاوي لكل نقابة علي حسب التخصص.

وأكد عيش أنه يتم الاستعانة بمجموعة من المحامين وبعض موظفي الأمانة العامة للتحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة، مضيفا أنه لا سبيل للبلاغات الكيدية التي تعوق مسيرة العمال.
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