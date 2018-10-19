المقاصة يفوز على منشية ناصر 5 – صفر في الودية الثانية اليوم



وشارك الغاني جون أنطوى في الشوط الثاني للمباراة ، للاطمئنان على جاهزيته للمباريات المقبلة بعد عودته من اجازته الاخيرة من غانا.



وأشاد "يوسف"، بالتجربتين الوديتين التي خاضهما المقاصة اليوم أمام سرايا القبة ومنشية ناصر في ظل مشاركة جميع لاعبي الفريق الاساسيين والبدلاء للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، لخوض مباراة دجلة بالكأس، واستئناف مباريات الدوري العام بمواجهة بتروجت بالجولة الثانية عشرة يوم 1 نوفمبر المقبل.

فاز فريق الكرة بنادي المقاصة علي منشية ناصر بنتيجة 5 - صفر، فى المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات المقاصة لمواجهة وادى دجلة بدور الــ 16 لبطولة كاس مصر، والتي ستقام الأربعاء المقبل.وسجل أهداف المقاصة كل من أحمد محسن هدفين - رجب عمران هدف - عاصم سعيد هدف - جون انطوي هدف.ودفع طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة بتشكيل ضم كلا: . محمود حمدي في حراسة المرمي محمد دبش - أسامة جلال - عاصم سعيد - أحمد محسن في خط الدفاع محمد دسوقي - نصر رمضان - حماده بخيت - محمد رمضان - وليد عادل في خط الوسط رجب عمران في خط الهجوم