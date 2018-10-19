توفيق عكاشة: حروب الجيل الرابع أنهكت مصر اقتصاديا

دولة ذات هيبة.









قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن النظام السياسي الحالي يتحمل عبئا ثقيلا، حيث يتصدى لعمليات تخريب حدثت على مدار العقود الماضية؛ موضحا أن مصر تتعرض لحروب الجيل الخامس وهى أشرس من حروب الجيل الرابع.وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن الإحباط والتشكك في القيادة من آليات حروب الجيل الخامس؛ والتي تحاول هدم مصر والتقليل من إنجازاتها.وأكد "عكاشة" أن حروب الجيل الرابع أنهكت مصر اقتصاديًا، وسياسيا، وأمنيًا، واجتماعيا، مضيفًا أن مصر تحولت من دولة رخوة الى