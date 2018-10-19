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ضبط 160 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:48 م
ضبط 160 طن أرز شعير
ضبط 160 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ
محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 160 طن أرز شعير لدي تاجرين بهدف حجبها عن السوق، واحتكارها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتلقي مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد ضبط مالك مخزن - بدون ترخيص- لتجارة السلع الغذائية ، وذلك بدائرة مركز شرطة مطوبس؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت 90 طنًا بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت المباحث، من ضبط مالك مخزن - بدون ترخيص- لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة الحامول؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت 70 طنًا، بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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