الأرصاد: توقعات بسقوط الأمطار غدا.. والحرارة في القاهرة 32 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد، السبت، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.



وأضافت «الأرصاد»، في بيان لها،، أن الرؤية في الشبورة المائية، تقلّ صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.



وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط؛ نوهت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:



القاهرة 21 - 32

الإسكندرية 19 - 30

السويس 19 - 30

شرم الشيخ 25 - 32

الغردقة 23 - 31

الأقصر 21 - 34

أسوان 22 - 35