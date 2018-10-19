ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: توقعات بسقوط الأمطار غدا.. والحرارة في القاهرة 32 درجة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:46 م
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد، السبت، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان لها،، أن الرؤية في الشبورة المائية، تقلّ صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط؛ نوهت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة 21 - 32
الإسكندرية 19 - 30
السويس 19 - 30
شرم الشيخ 25 - 32
الغردقة 23 - 31
الأقصر 21 - 34
أسوان 22 - 35
loading...

ترشيحاتنا

مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

برشلونة بطل العالم في اليد

قصة عروس دخلت في غيبوبة ثاني أيام شهر عسلها داخل جيم.. صور

منذ متى بدأت علاقة دينا الشربيني بـ عمرو دياب

فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

مقدم بلاغ الختان بقنا: ما فعلته زوجتي ببناتى جريمة

توفيق عكاشة: حروب الجيل الرابع أنهكت مصر اقتصاديا

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

جاسوسة مسلمة مرشحة لوضع صورتها على الجنيه الإسترليني

برلماني يحذر من التدخل التشريعي في قانون الإيجار القديم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

فيديو

سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير
أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو
مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية
الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو
ضبط 5 آلاف طن أرز وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟