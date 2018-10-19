تضامن إسلامي وعربي ودولي مع السعودية في قضية اختفاء خاشقجي.. واشنطن وموسكو تتمسكان بعلاقاتهما مع الرياض.. تكذيب أمريكي للاطلاع على تسجيلات تركية مزعومة.. وعلماء مسلمون يدافعون عن المملكة

بومبيو:
من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية
بوتين:
بوتين:
روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات لتبرير إفساد علاقتها بالرياض
قرقاش:
قرقاش:
نقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها
مجلس علماء باكستان:
مجلس علماء باكستان:
السعودية قلب المسلمين النابض
أثارت الحملة الشرسة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ردود أفعال رافضة ومستنكرة من جانب مسئولين ومؤسسات دول عربية وإسلامية وأجنبية عدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أمس الخميس أنه "من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية"، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل زيارته الأأخيرة إلى السعودية وتركيا.
ونفى بومبيو بشكل قطعي مزاعم قناة "ABC News" الأمريكية، التي روجت "اطلاع الوزير -خلال جولته المكوكية في الشرق الأوسط- على تسجيلات تتعلق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتبرير إفساد علاقتها بالرياض".
وأوضح "بوتين" في منتجع سوتشي على البحر الأسود أن موسكو لم تعرف حقًّا ما حدث في القضية، لافتًا إلى أنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي في تركيا، قبل تخريب العلاقات مع السعودية.
ونشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة، أعرب فيها عن رفض بلاده لمحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها.
وكتب قرقاش في تغريدته "مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك".
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن حملة الاستهداف ضد المملكة العربية السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي لها نهاية حتمية، لأنه لا يصح إلا الصحيح، ونحن نعلم أن المملكة على جادّة الطريق الصحيح ومطمئنون لذلك.
وأكد آل خليفة أن "ما اتّخذته المملكة من خطوات في العلاقة مع الدول والانفتاح، يؤكد أن الاستهداف ضد الدور السعودي في فترة حساسة من تاريخ المملكة، لذلك يجب أن نقف بكل ما لدينا من قوة مع المملكة في سياسة بناء السعودية الجديدة؛ لأن ذلك مصلحة لكل دول المنطقة، ومن يتردد في الوقوف الآن مع المملكة سيكتشف أنه كان مخطئًا".
وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن مجلس علماء باكستان نظم اليوم ملتقى "يوم حماية أرض الحرمين الشريفين"، تأكيدًا لكامل التقدير والوفاء للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمسئولين والسياسيين والإعلاميين.
وتزامن الملتقى مع مطالبة مجلس علماء باكستان جميع العلماء والأئمة والخطباء والدعاة بتخصيص عنوان موضوع خطبة الجمعة عن "تأييد موقف المملكة العربية السعودية" وإعلان الوقوف معها، والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين السعودي والباكستاني، والإعلان عن الدفاع عن المملكة والوقوف ضد من يعتدي على أراضيها ويهددها ويتعدى على قيادتها وشعبها ويتعرض لها بالكلمة والتشويه، لكون تلك التصرفات مرفوضة من جميع المسلمين؛ ولأن المملكة هي بلاد الحرمين الشريفين والقلب النابض للمسلمين.
ونقلت صحيفة "الرياض" عن مفتي جمهورية هونج كونج الشيخ محمد أرشد رفضه تهديد المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين ويتوجه المسلمون لقبلتها خمس مرات في اليوم، مستنكرا الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرَّض لها المملكة.
وأكد أرشد أنَّ المملكة أرست عبر تاريخها الطويل ممارسات سياسية تعتمد على تعزيز السلام، والحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، ونشر التسامح والحوار بين الثقافات، وحماية مواطنيها في المملكة وخارجها، منوها بمكانتها الدينية والإسلامية بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها التي هي مهبط الوحي ومأوى أفئدة المسلمين.
من جانبه، استنكر نائب مفتي جمهورية قيرغيزيا للعلاقات الخارجية الأسبق، ورئيس جمعية الإحسان الخيرية في قرغيزيا الشيخ موسى مرزا، ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تآمر وكيد من جهات مغرضة يغيظها قوة المملكة وحزمها واعتدالها الإسلامي ورعايتها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأوضح الشيخ موسى أن للمملكة مكانة وطبيعة خاصة في قلوب المسلمين، فهي قائدة العالم الإسلامي وسيظل واجب المسلمين في كل مكان الوقوف إلى جانبها ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
أثارت الحملة الشرسة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ردود أفعال رافضة ومستنكرة من جانب مسئولين ومؤسسات دول عربية وإسلامية وأجنبية عدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أمس الخميس أنه "من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية"، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل زيارته الأأخيرة إلى السعودية وتركيا.
ونفى بومبيو بشكل قطعي مزاعم قناة "ABC News" الأمريكية، التي روجت "اطلاع الوزير -خلال جولته المكوكية في الشرق الأوسط- على تسجيلات تتعلق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتبرير إفساد علاقتها بالرياض".
وأوضح "بوتين" في منتجع سوتشي على البحر الأسود أن موسكو لم تعرف حقًّا ما حدث في القضية، لافتًا إلى أنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي في تركيا، قبل تخريب العلاقات مع السعودية.
ونشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة، أعرب فيها عن رفض بلاده لمحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها.
وكتب قرقاش في تغريدته "مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك".
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن حملة الاستهداف ضد المملكة العربية السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي لها نهاية حتمية، لأنه لا يصح إلا الصحيح، ونحن نعلم أن المملكة على جادّة الطريق الصحيح ومطمئنون لذلك.
وأكد آل خليفة أن "ما اتّخذته المملكة من خطوات في العلاقة مع الدول والانفتاح، يؤكد أن الاستهداف ضد الدور السعودي في فترة حساسة من تاريخ المملكة، لذلك يجب أن نقف بكل ما لدينا من قوة مع المملكة في سياسة بناء السعودية الجديدة؛ لأن ذلك مصلحة لكل دول المنطقة، ومن يتردد في الوقوف الآن مع المملكة سيكتشف أنه كان مخطئًا".
وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن مجلس علماء باكستان نظم اليوم ملتقى "يوم حماية أرض الحرمين الشريفين"، تأكيدًا لكامل التقدير والوفاء للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمسئولين والسياسيين والإعلاميين.
وتزامن الملتقى مع مطالبة مجلس علماء باكستان جميع العلماء والأئمة والخطباء والدعاة بتخصيص عنوان موضوع خطبة الجمعة عن "تأييد موقف المملكة العربية السعودية" وإعلان الوقوف معها، والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين السعودي والباكستاني، والإعلان عن الدفاع عن المملكة والوقوف ضد من يعتدي على أراضيها ويهددها ويتعدى على قيادتها وشعبها ويتعرض لها بالكلمة والتشويه، لكون تلك التصرفات مرفوضة من جميع المسلمين؛ ولأن المملكة هي بلاد الحرمين الشريفين والقلب النابض للمسلمين.
ونقلت صحيفة "الرياض" عن مفتي جمهورية هونج كونج الشيخ محمد أرشد رفضه تهديد المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين ويتوجه المسلمون لقبلتها خمس مرات في اليوم، مستنكرا الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرَّض لها المملكة.
وأكد أرشد أنَّ المملكة أرست عبر تاريخها الطويل ممارسات سياسية تعتمد على تعزيز السلام، والحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، ونشر التسامح والحوار بين الثقافات، وحماية مواطنيها في المملكة وخارجها، منوها بمكانتها الدينية والإسلامية بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها التي هي مهبط الوحي ومأوى أفئدة المسلمين.
من جانبه، استنكر نائب مفتي جمهورية قيرغيزيا للعلاقات الخارجية الأسبق، ورئيس جمعية الإحسان الخيرية في قرغيزيا الشيخ موسى مرزا، ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تآمر وكيد من جهات مغرضة يغيظها قوة المملكة وحزمها واعتدالها الإسلامي ورعايتها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأوضح الشيخ موسى أن للمملكة مكانة وطبيعة خاصة في قلوب المسلمين، فهي قائدة العالم الإسلامي وسيظل واجب المسلمين في كل مكان الوقوف إلى جانبها ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.