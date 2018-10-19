تضامن إسلامي وعربي ودولي مع السعودية في قضية اختفاء خاشقجي.. واشنطن وموسكو تتمسكان بعلاقاتهما مع الرياض.. تكذيب أمريكي للاطلاع على تسجيلات تركية مزعومة.. وعلماء مسلمون يدافعون عن المملكة

من الضروري أن نتذكر علاقات أمريكا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية

بوتين:

روسيا ليس لديها ما يكفي من المعلومات لتبرير إفساد علاقتها بالرياض

قرقاش:

نقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها

مجلس علماء باكستان: