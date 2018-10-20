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اقتصاد

مؤسسات التمويل الدولية تشارك بمنتدي الاستثمار في الغذاء بنيروبي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
انطلقت فاعليات المنتدي الأول للتغذية في إفريقيا، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة عددا من ممثلي المؤسسات الدولية الأجنبية في مقدمتها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية و المفوضية الأروبية؛ لدعم شراكة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحسين جودة الصناعات الغذائية علي مستوي القارة السمراء.

وعرض المنتدي مجموعة من الفرص الاستثمارية بقيمة تبلغ 82 مليون دولار لـ60 شركة صغيرة ومتوسطة وسبل اتاحة التمويل لها من خلال دعم شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال و الاستثمار في القارة الافريقية.

وقال جاكايا كيكويتي، رئيس تنزانيا السابق، خلال كلمته بالمنتدي، إن افريقيا تعاني من سوء التغذية و مشكلاتها المؤثرة علي الاقتصاد والاستثمار بالقارة السمراء، مؤكدا انها تؤثر بصورة أساسية علي الانتاج وانتشار الأمراض خصوصا فقر الدم و التقزم .

وأوضح أنه يتعين علي الحكومات الافريقية البدء في تطوير السياسات الزراعية و الأمن الغذائي باعتباره أحد صور الأمن الاقتصادي لتلك البلدان.
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