ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم من تلوث المياه بالبصرة إلى 114 ألفا

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، اليوم الأربعاء ، عن ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في المحافظة إلى 114 ألف حالة.



وقال مكتب المفوضية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن المكتب يؤكد مطالبته الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ خطوات جادة ومهنية توازي مكانة محافظة البصرة وتضحيات أهلها ، ولا يزال يعبر عن قلقه الشديد لعدم توقف حالات التسمم رغم انخفاض درجات الحرارة"، مشيرا الى أن "أعدادها وصلت إلى ١١٤ ألف حالة تسمم".



وأضاف أنه مستمر في رفع الشكاوى إلى رئاسة الاستئناف التي أحالتها إلى محاكم التحقيق المختصة، داعيا المواطنين إلى مراجعة المكتب لتسجيل شكاواهم.



وطالب المكتب الحكومة بموقف جاد من الحلول التي لا تزال ترقيعية ، وتخصيص مبلغ مالي لكل عائلة بالبصرة للتغلب على نفقات الماء والدواء.