عميد سياسة وإقتصاد القاهرة يعلن خبرا سارا لطلاب السنة الأخيرة

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد و العلوم السياسية ، عن خبر سار لطلاب السنة الاخيرة بالكلية.



قال السعيد في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن الكلية تعاقدت مع البنك الأهلى المصرى لحضور حفل الخريجين القادم واختيار أكفأ الطلاب لتعينهم بفروع البنك.



وكان الدكتور محمود السعيد عميد الكلية ، قد أعلن عن تنظيم الكلية لملتقى توظيفى للخريجين فى شهر ديسمبر المقبل .