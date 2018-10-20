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تعليم

عميد سياسة وإقتصاد القاهرة يعلن خبرا سارا لطلاب السنة الأخيرة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد و العلوم السياسية ، عن خبر سار لطلاب السنة الاخيرة بالكلية.

قال السعيد في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن الكلية تعاقدت مع البنك الأهلى المصرى لحضور حفل الخريجين القادم واختيار أكفأ الطلاب لتعينهم بفروع البنك.

وكان الدكتور محمود السعيد عميد الكلية ، قد أعلن عن تنظيم الكلية لملتقى توظيفى للخريجين فى شهر ديسمبر المقبل .
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