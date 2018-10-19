ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

مهارات أبناء زيدان ورونالدو ومارسيلو.. هذا الشبل من ذاك الأسد.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:13 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة

في الآونة الأخيرة انتشرت بسرعة البرق مقاطع فيديو لعدد من أبناء لاعبي كرة القدم المشاهير وهم يتراقصون بالكرة وينطقون بها مثل آبائهم وهم في سن الخمس سنوات، تلك المقاطع لم تكن جديدة في التاريخ الكُروي فهناك مئات اللاعبين امتهن أبناؤهم نفس المهنة بعد اعتزالهم، التاريخ الكُروي المصري حافل بنماذج كثيرة.


كما أن هناك نجومًا عالميين مارس أبناؤهم نفس اللعبة وتألقوا فيها، بعضهم اعتزل والبعض الآخر لا يزال يمُارسها.

مهارات أبناء زيدان

نجل مارسيلو

من بين هؤلاء النجوم إنزو ألفيس نجل النجم البرازيلى مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الذي من المتوقع أنه سيسير على خطى والده ويصبح نجماً كبيراً مثله، حيث إنه يتمتع بمهارات كبيرة فى كرة القدم، وهذا ما وضح من خلال استعراضه تلك المهارات أمام نجوم ريال مدريد الكبار.


فهو يعد أحد ناشئى ريال مدريد ودخل فى تحد مع نجوم الفريق الأول على تبادل الكرة بالرأس، ومن بينهم والده، ولكنه نجح فيه بشكل رائع، إلى أن وضع الكرة برأسه فى السلة بنهاية التحدى، ليتجمع حوله كل نجوم الريال ويحتفلون به بشكل مثير للغاية، ونشر مارسيلو مقطع فيديو للتحدى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق عليه قائلاً: "فخر والده.. إنزو ألفيس.. هذه عائلة ريال مدريد".


مهارات أبناء زيدان

نجل رونالدو

وفي أغسطس الماضي نجح كريستيانو رونالدو نجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الأول مع أكاديمية يوفنتوس، وقتها تناقلت وسائل الإعلام الرياضية أنه نجل رونالدو نجح فيما فشل فيه والده وهو إحراز الأهداف.


وظهر نجل رونالدو يراوغ اللاعبين داخل أرضية الملعب ويسجل هدفا رائعا في زاوية عميقة من المرمى على غرار والده في تسجيل الأهداف.

مهارات أبناء زيدان

نجل ريفالدو

ريفالدينيو ابن لاعب البرازيل السابق ريفالدو والبالغ من العمر 21 عاماً أصبح لاعبا حرا بعد أن لعب لعدة أندية محلية في الدوري البرازيلي وينتظر فرصته للانضمام إلى نادٍ عالمي في أوروبا.
مهارات أبناء زيدان

نجل بيكهام

وبرزكلين بيكهام ذو الـ 17 عاماً هو نجل لاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، لعب فترة قصيرة مع نادي أرسنال الإنجليزي، لكن معلومات تم تداولها تُشير إلى أنه يريد الإنضمام لنادي باريس سان جيرمان الإنجليزي.

مهارات أبناء زيدان

فان بيرسي

شاكيل فان بيرسي نجل النجم الهولندي ولاعب فنربخشة التركي روبين فانبيرسي هو الآخر يسير على خطى والده، فـ  شاكيل  البالغ من العمر 9 أعوام ينتظر فرصته للتألق مثل والده حيث يظهر الطفل الموهوب في فيديوهات وهو يلعب إلى جانب والده في الفريق التركي.
مهارات أبناء زيدان

نجل زيدان

انزو زيدان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان  هو الآخر يمارس كرة القدم حيث يلعب إنزو مع نادي مدريد كاستيا في دورى الدرجة الثالثة الإسباني ويتأثر إنزو بطريقة لعب والده.
مهارات أبناء زيدان

نجل روني

كاي روني هو الآخر نجل لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق واين روني، ويبلغ من العمر 6 أعوام، ويلعب الآن في فريق تنمية الشباب في نادي مانشستر يونايتد.

loading...

ترشيحاتنا

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

شاهد.. كيف تحول وجه شاب مغطى بالأورام إلى شخص آخر

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية

برشلونة بطل العالم في اليد

المسماري: المجتمعون في القاهرة يتفقون على استمرار حفتر قائدا للجيش الليبي

الأموال العامة تضبط مسئولا بحي الموسكي متلبسا بتقاضي رشوة

ممثلة فضيحة ميلانيا ترامب تتلقى تهديدات بالضرب والقتل والاغتصاب.. صور

حبس شاب فصل شفاه حبيبته السابقة عن وجهها بعد رفضها عودته.. صور

ربة منزل تنتحر حرقا.. أشعلت النيران في نفسها بخرطوم البوتاجاز بـ بولاق

شركة روسية تكشف عن مفاوضات مع مصر لتطوير حقل مليحة النفطي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

فيديو

سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير
أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو
مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية
الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو
ضبط 5 آلاف طن أرز وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟