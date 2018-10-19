مهارات أبناء زيدان ورونالدو ومارسيلو.. هذا الشبل من ذاك الأسد.. صور

في الآونة الأخيرة انتشرت بسرعة البرق مقاطع فيديو لعدد من أبناء لاعبي كرة القدم المشاهير وهم يتراقصون بالكرة وينطقون بها مثل آبائهم وهم في سن الخمس سنوات، تلك المقاطع لم تكن جديدة في التاريخ الكُروي فهناك مئات اللاعبين امتهن أبناؤهم نفس المهنة بعد اعتزالهم، التاريخ الكُروي المصري حافل بنماذج كثيرة.

كما أن هناك نجومًا عالميين مارس أبناؤهم نفس اللعبة وتألقوا فيها، بعضهم اعتزل والبعض الآخر لا يزال يمُارسها.

نجل مارسيلو من بين هؤلاء النجوم إنزو ألفيس نجل النجم البرازيلى مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الذي من المتوقع أنه سيسير على خطى والده ويصبح نجماً كبيراً مثله، حيث إنه يتمتع بمهارات كبيرة فى كرة القدم، وهذا ما وضح من خلال استعراضه تلك المهارات أمام نجوم ريال مدريد الكبار.

فهو يعد أحد ناشئى ريال مدريد ودخل فى تحد مع نجوم الفريق الأول على تبادل الكرة بالرأس، ومن بينهم والده، ولكنه نجح فيه بشكل رائع، إلى أن وضع الكرة برأسه فى السلة بنهاية التحدى، ليتجمع حوله كل نجوم الريال ويحتفلون به بشكل مثير للغاية، ونشر مارسيلو مقطع فيديو للتحدى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق عليه قائلاً: "فخر والده.. إنزو ألفيس.. هذه عائلة ريال مدريد".



نجل رونالدو وفي أغسطس الماضي نجح كريستيانو رونالدو نجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الأول مع أكاديمية يوفنتوس، وقتها تناقلت وسائل الإعلام الرياضية أنه نجل رونالدو نجح فيما فشل فيه والده وهو إحراز الأهداف.

وظهر نجل رونالدو يراوغ اللاعبين داخل أرضية الملعب ويسجل هدفا رائعا في زاوية عميقة من المرمى على غرار والده في تسجيل الأهداف.



نجل ريفالدو ريفالدينيو ابن لاعب البرازيل السابق ريفالدو والبالغ من العمر 21 عاماً أصبح لاعبا حرا بعد أن لعب لعدة أندية محلية في الدوري البرازيلي وينتظر فرصته للانضمام إلى نادٍ عالمي في أوروبا.

نجل بيكهام وبرزكلين بيكهام ذو الـ 17 عاماً هو نجل لاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، لعب فترة قصيرة مع نادي أرسنال الإنجليزي، لكن معلومات تم تداولها تُشير إلى أنه يريد الإنضمام لنادي باريس سان جيرمان الإنجليزي.

فان بيرسي شاكيل فان بيرسي نجل النجم الهولندي ولاعب فنربخشة التركي روبين فانبيرسي هو الآخر يسير على خطى والده، فـ شاكيل البالغ من العمر 9 أعوام ينتظر فرصته للتألق مثل والده حيث يظهر الطفل الموهوب في فيديوهات وهو يلعب إلى جانب والده في الفريق التركي.

نجل زيدان انزو زيدان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان هو الآخر يمارس كرة القدم حيث يلعب إنزو مع نادي مدريد كاستيا في دورى الدرجة الثالثة الإسباني ويتأثر إنزو بطريقة لعب والده.