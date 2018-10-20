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اقتصاد

التخطيط: تفعيل التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية جزء من خطط الإصلاح

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
السعيد
السعيد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير.

وأضافت "السعيد"، فى بيان، أن استخراج أي إجراءات كان يتم اتخاذ العديد من الإجراءات والوقت مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن.

وأشارت الي انه جاري العمل على تطوير الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة المصرية تمهيدا لإطلاقها على موقع البوابة قبل معرض Cairo ICT القادم، وهي خدمات الحصول على صورة من كتاب دوري، والحصول على صورة من منشور فني، والحصول على صورة من منشور مالي، الحصول على صورة رسمية من مرفقات المحررات المشهرة.
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