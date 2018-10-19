ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، التابع للشركة العربية للتصنيع، إنه يجري تحديث ورفع كفاءة عربات قطارات السكك الحديدية القديمة، مؤكدا أن التحديث داخلى وخارجي بشكل شامل لها.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هناك لجانا تابعة لهيئة السكة الحديد تُجري الكشف على العربات الموجودة بالخدمة؛ لتحديد حالة كل منها.

وأكد أن مصنع "سيماف" يستقبل 31 عربة لتحديثها، من أصل 200 عربة تحتاج للتحديث ورفع الكفاءة، مشيرا إلى أن العدد قد يصل لـ300 عربة خلال عملية المسح الشامل لعربات القطارات الموجودة بالخدمة.
loading...

ترشيحاتنا

قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو

لسعد الجزيري يسجل ثانى أهداف الإسماعيلي أمام بيراميدز.. فيديو

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

بومبيو: تركيا لم تطلعني على دليل يثبت قتل خاشقجي

تعرف على كلمات أغنية الأزمة بين عمرو دياب وأحد معجبيه..فيديو

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

شاهد.. أحدث صورة لعبد الله السعيد وأسرته

كلوب يجهز بديل محمد صلاح أمام هيدرسفيلد غدا.. والإصابات تضرب ليفربول

مدرب محمد صلاح يهاجم دوري الأمم الأوروبية: مسابقة بلا معنى

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

تضامن إسلامي وعربي ودولي مع السعودية في قضية اختفاء خاشقجي.. واشنطن وموسكو تتمسكان بعلاقاتهما مع الرياض.. تكذيب أمريكي للاطلاع على تسجيلات تركية مزعومة.. وعلماء مسلمون يدافعون عن المملكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

فيديو

سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير
أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو
مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية
الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو
ضبط 5 آلاف طن أرز وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟