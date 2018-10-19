سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير

قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، التابع للشركة العربية للتصنيع، إنه يجري تحديث ورفع كفاءة عربات قطارات السكك الحديدية القديمة، مؤكدا أن التحديث داخلى وخارجي بشكل شامل لها.



وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هناك لجانا تابعة لهيئة السكة الحديد تُجري الكشف على العربات الموجودة بالخدمة؛ لتحديد حالة كل منها.



وأكد أن مصنع "سيماف" يستقبل 31 عربة لتحديثها، من أصل 200 عربة تحتاج للتحديث ورفع الكفاءة، مشيرا إلى أن العدد قد يصل لـ300 عربة خلال عملية المسح الشامل لعربات القطارات الموجودة بالخدمة.