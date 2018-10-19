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وزير الرى: الحكومة قررت إلزام الوزارات والهيئات بتركيب صنابير مرشدة للمياه

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:08 م
وزير الرى
وزير الرى
حمزة شعيب
قال محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، إنه تم إعداد مجلس ترشيد المياه من كل الوزارات، وهدفه ترشيد مياه الشرب، مؤكدًا أنه صدر قرارًا من مجلس الوزراء بإلزام كل الوزارات والهيئات والأماكن السياحية والفنادق باستخدام "صنابير" مرشدة للاستهلاك.

وأضاف عبدالعاطى أنها رسالة من الدولة المصرية بأننا جادون فى إجراءات ترشيد المياه، مثل تقليل المساحة المنزرعة بالأرز، موضحًا أن أسبوع المياه فى القاهرة يستهدف رفع الوعى بقضايا المياه.

ولفت وزير الرى، خلال حواره مع برنامج "مصر فى أسبوع"، على فضائية "TEN"، إلى أن ترشيد استهلاك المياه يؤدى إلى تقليل قيمة الفاتورة، موضحًا أن المبانى السكنية الجديدة يتم تركيب أدوات ترشيد المياه فيها.
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