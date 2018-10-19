برلماني يحذر من التدخل التشريعي في قانون الإيجار القديم

طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بعدم التدخل التشريعي، في قانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن المحكمة الدستورية كان لها العديد من الأحكام الخاصة بالقضية، وضعت لها ضوابط معينة.



وأشار "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن تدخل المشرع فى القانون من قبل كان خاطئًا، حيث وضع فى حسبانه الحالة الاقتصادية التى كان يعيشها الشعب المصري منتصف القرن الماضي.



وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بأنه فى حالة التدخل التشريعي في قانون الإيجارات القديمة؛ فإنه يجب التعامل بحذر شديد، بحيث لا يلقي أعباءً على المستأجر.



وكان النائب نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، قال إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وستجري مناقشته فى أول شهر نوفمبر المقبل، مطالبا بعقد جلسات حوار مجتمعي؛ تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة أن الهدف من مشروع القانون، هو إرساء قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها، وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس ما يشاع عند طرح الموضوع للنقاش، بأن هناك اتجاها لطرد المستأجرين من وحداتهم، نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا.