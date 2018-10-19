صحة البرلمان: المواطن ينفق 70% من دخله على الأطباء والأدوية

أكد الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نسبة كبيرة من دخل المواطن المصري موجه للعلاج والخدمات الصحية، حيث ينفق نحو 70% من دخله على الأطباء والأدوية؛ مما يشكل خطورة على محدودي ومتوسطي الدخل.



وأوضح العرجاوي خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج الجمعة في مصر المذاع على فضائية إم بي سي، أن قرار وزارة الصحة بإلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بوضع تسعيرة للكشف، ومنح المريض إيصالا مُقابله؛ يصعب تطبيقه؛ لأن تطبيق القرار يرجع إلى إدارة العلاج الحر بالوزارة، والتي لا تحمل أي صفة قضائية لتطبيقه داخل العيادات.



وأشار إلى أن كثرة القرارات التي يصعب تطبيقها تضعف من آليات الدولة، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة.