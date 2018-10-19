ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صحة البرلمان: المواطن ينفق 70% من دخله على الأطباء والأدوية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أكد الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نسبة كبيرة من دخل المواطن المصري موجه للعلاج والخدمات الصحية، حيث ينفق نحو 70% من دخله على الأطباء والأدوية؛ مما يشكل خطورة على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح العرجاوي خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج الجمعة في مصر المذاع على فضائية إم بي سي، أن قرار وزارة الصحة بإلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بوضع تسعيرة للكشف، ومنح المريض إيصالا مُقابله؛ يصعب تطبيقه؛ لأن تطبيق القرار يرجع إلى إدارة العلاج الحر بالوزارة، والتي لا تحمل أي صفة قضائية لتطبيقه داخل العيادات.

وأشار إلى أن كثرة القرارات التي يصعب تطبيقها تضعف من آليات الدولة، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة.
loading...

ترشيحاتنا

مقدم بلاغ الختان بقنا: ما فعلته زوجتي ببناتى جريمة

شاهد.. علقة ساخنة للصوص حاولوا سرقة دراجات المصلين بفرشوط

تضامن إسلامي وعربي ودولي مع السعودية في قضية اختفاء خاشقجي.. واشنطن وموسكو تتمسكان بعلاقاتهما مع الرياض.. تكذيب أمريكي للاطلاع على تسجيلات تركية مزعومة.. وعلماء مسلمون يدافعون عن المملكة

عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

إسرائيل تبيع منظومة تجسس لهذه الدول

الأرصاد: توقعات بسقوط الأمطار غدا.. والحرارة في القاهرة 32 درجة

شاهد.. زلة لسان تفضح صحفية أمريكية.. فبركت مقال جمال خاشقجي الأخير

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

هل يشعر الميت بالأحياء من حوله.. فيديو

البنك المركزي يخفض حجم طباعة عملة الـ200 جنيه لـ 279.2 مليارا في يوليو الماضي

بومبيو: تركيا لم تطلعني على دليل يثبت قتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

فيديو

المعجبة الأسترالية عن عناق الأمير هاري: فرصة نادرة وانتهزتها.. فيديو
مراحل تصنيع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في سيماف.. فيديو
شاهد.. آثار دمار خلفها مصنع للألعاب النارية في روسيا
سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير
أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟