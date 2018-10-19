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ديني

نادية عمارة توضح أشهر المصطلحات لدى الجماعات المتطرفة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتور نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن كثيرا من الجماعات المتطرفة تجرأوا على تفسير كتاب الله، مشيرة إلى أن أسوأ ما فعلوه العدوان الصريح على المصطلحات النبوية، ومن أشهر المصطلحات التي تم الاعتداء عليها وضعها في غير موضعها كان مصطلح الجهاد.

وأوضحت نادية عمارة، خلال لقائها على فضائية "دي ام سي" أن الجهاد كلمة منتشرة في كل الصحف، ومرتبطة بصورة القتل والدمار والتخريب، ومعانيها كثيرة جدا لكن الجماعات المتطرفة اختزلها في رفع السلاح بتصوير سينمائي في غاية الحرفية.

وتابعت: ما تفعله الجماعات الإرهابية إفساد للبلاد والعباد وليس جهادا، وإجرام في حق أنفسهم وأوطانهم، ربنا علمنا أن الجهاد ليس طريقا واحدا بل طرقا عدة، قال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ".
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