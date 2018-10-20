نائب: الجمعيات التعاونية المخرج الوحيد لنهضة الزراعة

قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بالبرلمان، إن وجود الجمعيات التعاونية أصبح هامشيًا إلى حد كبير، بعد أن كانت ركيزة أساسية فى النهوض بالقطاع الزراعي.



وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن العلاقة التى كانت تربط الفلاح بالحكومة كانت علاقة وطيدة، حيث كانت الحكومة تظل مع الفلاح بدايةً من زراعة المحصول، وحتى استلامه، على العكس من ذلك، نجد الأمر الآن قد تغير كليًا، فلم يعد هناك اهتمام بالفلاح.



وأشار عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، إلى عودة الجمعيات التعاونية لدورها السابق، هو الخلاص والمخرج الوحيد لتدهور القطاع الزراعي.