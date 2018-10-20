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تعليم

حقوق القاهرة: الانتظام في حضور المحاضرات شرطا أساسيا لدخول الامتحانات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه لن يتم السماح بدخول الامتحان للطلاب الذين تبلغ نسبة حضورهم للمحاضرات أقل من 75% فى المادة الواحدة .

وقالت مروة إبراهيم مديرة العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن هذا القرار يطبق بدايةً من السبت القادم ولا يعتد بغياب الأيام السابقة منذ بداية الدراسة.

وأضافت مروة أن هذا القرار خاص بطلاب الكلية شعبة اللغة الإنجليزية ولا يطبق على طلاب شعبة اللغة العربية سواء إنتساب أو إنتظام.

يذكر أن جامعة القاهرة أعدت مهرجان استقبال للطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يوم السبت فى الثانى و العشرون من سبتمبر الماضى.
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