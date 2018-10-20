برلماني: غياب الإرشاد الزراعي أضر بالقطاع

عبر النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، عن استياءه الشديد من غياب دور الإرشاد الزراعي، والذي كان بارقة أمل عاشت عليها الزراعة المصرية، طيلة فترة نضوجها.



وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الإرشاد الزراعي؛ قلص إلى حد كبير من فساد المحاصيل، وذلك باختبارها قبل الزراعة، فى المقابل نرى الفلاح الآن فى حيرة من أمره، دون وجود دليل أو إرشاد يسير عليه.



وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الحالة التى تشهدها الزراعة حاليًا تدعو للحزن والأسف، مطالبًا بتكثيف الجهود من أجل النهوض بالقطاع، وعودة الإرشاد الزراعي من جديد.