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ديني

نادية عمارة توضح 3 أنواع للجهاد.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن القرآن الكريم يوجهنا إلى أن الجهاد له طرق كثيرة، مشيرة إلى أن أنواع الجهاد هي "جهاد النفس، وجهاد إغواء الشيطان، وجهاد القتال في ميدان الحرب".

وأضافت عمارة، خلال لقائها على فضائية "دي إم سي" أن جهاد النفس قال النبي- صلى الله عليه وسلم- عنه: "جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم"، فليس الجهاد عبارة عن مقاومة كل ما هو خطأ فقط، بل إعانة النفس على فعل الخير ولو كانت هناك مشقة أو تعب.

وتابعت: "جهاد إغواء الشيطان للإنسان عندما يوسوس له ويبعده عن الطريق الصحيح، ويجعل الصواب خطأً، والخطأ صوابا على الإنسان أن يستمر عليه، والنوع الثالث جهاد القتال في ميدان الحرب".
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