نائب: منع الترشح للبرلمان لأكثر من دورتين إثراء للحياة السياسية

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه مع الرأى الذى يقر بمنع الترشح لانتخابات البرلمان لأكثر من دورتين، للوقوف أمام من تمكين بعض الشخصيات، التى تصل إلى قبة البرلمان؛ لمجرد كونه غني أو ينتمي لعائلة كبيرة.



وأضاف "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الدستور يمنع استمرار رئيس البرلمان فى منصبه لأكثر من دورتين، وهو أمر من الممكن أن نتوسع فيه، ليشمل الترشح بشكل عام.



وأكد عضو البرلمان على أن منع الترشح لأكثر من دورتين، له دور كبير فى فتح الباب أمام الكوادر الشبابية الجديدة، لتأخذ فرصتها، بدلًا من الهيمنة التى يفرضها البعض على المجلس، مشيرًا إلى أنه أمر من شأنه إثراء الحياة السياسية.



كان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، قد تقدم بمشروع قانون، لمنع الترشح لأكثر من دورتين برلمانيتين، وذلك تجديدًا للفكر السياسي في البلاد، باعتبار أن الأحزاب ستصبح ملزمة بتصعيد كوادر جديدة للمستقبل وتدريبهم سياسيا علي الوظيفة النيابية والبرلمانية، على حد ذكرهم.