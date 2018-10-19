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أخبار العالم

الأمم المتحدة: جوتيريش يريد محاسبة المسئولين عن اختفاء خاشقجي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:17 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
رحيم يسري
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن الأخير يريد محاسبة الجناة في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش يريد بالفعل محاسبة الجناة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات بشأن مصير اختفاء خاشقجي لكنها تتابع عن كثب التقارير الإعلامية المتعلقة بقضية اختفائه.
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