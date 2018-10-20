ننشر خطة الاستثمار والتعاون الدولي للقضاء على الفقر المائي

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن استهداف تنفيذ مشروعات بقطاع الري بغرض رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه في آلاف الأفدنة بدلتا النيل، مشيرة إلي أنه من بين تلك الخطط تأهيل وبناء شبكات للصرف الصحي باعتبارها أحد المحاور للقضاء علي ملوحة التربة بما يساهم في زيادة حجم الأراضي الصالحة للزراعة.





وذكر تقرير صادر عن الوزراة وينشر "صدي البلد" تفاصيله، أن تلك الإجراءات تستهدف القضاء علي الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير المزيد من فرص العمل بالمناطق النامية الجديدة من خلال تطوير البنية التحتية لموارد المياه وشبكات الري، وفقا لما تضمنته استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





وأكد التقرير أن هناك مستهدفات لتحسين كفاءة الري في 5 ملايين فدان وإعطاء الأولولية للبنية التحتية وأنشطة إعادة التأهيل بالإضافة لتعزيز التواصل المؤسسي وترشيد استهلاك المياه، مؤكدة انه تم توجيه 958 مليون دولار من محفظة الوزارة لتمويل 23 مشروعا بقطاع الريتحيلية المياه ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتأهيل السدود ومحطات ضخ المياه.





وأشار التقرير إلي أن تلك الإجراءات استهدفت بالأساس الحد من فجوة المياه وتلبية الطلبات المتزايدة عليها بالمناطق النائية والحدودية بالاضافة للمساهمة في خفض الفاقد من المياه واتاحتها بصورة مستدامة، موضحا انه تم العام الماضي توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ106 ملايين دولار لرفع كفاءة محطات تحلية المياه وإنشاء محطات جديدة.



