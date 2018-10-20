ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ننشر خطة الاستثمار والتعاون الدولي للقضاء على الفقر المائي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن استهداف تنفيذ مشروعات بقطاع الري بغرض رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه في آلاف الأفدنة بدلتا النيل، مشيرة إلي أنه من بين تلك الخطط تأهيل وبناء شبكات للصرف الصحي باعتبارها أحد المحاور للقضاء علي ملوحة التربة بما يساهم في زيادة حجم الأراضي الصالحة للزراعة.

وذكر تقرير صادر عن الوزراة وينشر "صدي البلد" تفاصيله، أن تلك الإجراءات تستهدف القضاء علي الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير المزيد من فرص العمل بالمناطق النامية الجديدة من خلال تطوير البنية التحتية لموارد المياه وشبكات الري، وفقا لما تضمنته استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن هناك مستهدفات لتحسين كفاءة الري في 5 ملايين فدان وإعطاء الأولولية للبنية التحتية وأنشطة إعادة التأهيل بالإضافة لتعزيز التواصل المؤسسي وترشيد استهلاك المياه، مؤكدة انه تم توجيه 958 مليون دولار من محفظة الوزارة لتمويل 23 مشروعا بقطاع الريتحيلية المياه ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتأهيل السدود ومحطات ضخ المياه.

وأشار التقرير إلي أن تلك الإجراءات استهدفت بالأساس الحد من فجوة المياه وتلبية الطلبات المتزايدة عليها بالمناطق النائية والحدودية بالاضافة للمساهمة في خفض الفاقد من المياه واتاحتها بصورة مستدامة، موضحا انه تم العام الماضي توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ106 ملايين دولار لرفع كفاءة محطات تحلية المياه وإنشاء محطات جديدة.

وقالت إن تطوير البنية التحتية لموارد المياه يساهم بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والحد من الفقر، موضحة ان ذلك القطاع المهم يعد جاذبا للقوي العاملة بالمناطق النامية الجديدة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير النقل: الانتهاء من الخط الثالث للمترو في 2022.. صور

أضرار استخدام الفحم لتبييض الأسنان

حكم التبرع بالدم وثوابه

حبس خادمة سرقت أموالا من شقة مخدومها بمدينة نصر

آسر يس يروج للسياحة في مصر

15 فائدة تجعلك تتناول الكمون يوميا

اليوم.. سعفان يسلم 60 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

محمد رشاد يدخل القفص الذهبي اليوم

إصابة طفلة بمدرسة الاخصاص بالفيوم عقب سقوط لوح خشبي على رأسها

وصفة سحرية تخصك من الإمساك والوزن الزائد

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟