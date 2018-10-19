ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين بإيهامهم بامتلاكهم حصص أراضى وعقارات بالقرى السياحية وامتلاكهم لقرى وشاليهات سياحية والاستيلاء على أموالهم.



تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتحرير عدد من المواطنين محاضر ضد إحدى شركات التسويق السياحي والعقاري يتهمونهم بالنصب عليهم وإقناعهم بامتلاك الشركة لأصول قرى سياحية ومباني وأراضي ببعض القرى السياحية الأخرى.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد رئيس مباحث الأموال العامة ووكيل الإدارة، بلوكامين المباحث تبين صحة البلاغات وقيام كل من إبرام. ل . ب . ق 32 عاما حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بعزبة أبو ريحان بمركز بنى مزار محافظة المنيا و شريف. م . ح . أ 32 عاما مدير مبيعات ومقيم بشارع مستشفى الصدر بالمنصورة وإسلام. ال . ب 28 عاما حاصل على ليسانس آداب ومقيم سلامون القماش بمركز المنصورة بتكوين تشكيل عصابى وإنشاء شركة تحت مسمى إعمار للتسويق العقارى والسياحى بالدور الثانى ببرج حسونه بشارع الإمام محمد عبده بالمنصورة وإيهام المواطنين بامتلاكهم قرى سياحية وشاليهات والاستيلاء منهم على أموالهم.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبطهم وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط 3 دفاتر طلب تعاقد لحصة عقارية على بياض وأخرى بأسماء أشخاص مختلفة و مجموعة كروت دعائية "مبروك كسبت إقامة مجانية" و 3 دفاتر كوبون سحب على بياض وبأسماء مختلفة و أكلاشية باسم الشركة ومجموعة دعاوى خاصة بحضور حفل و مجموعة من استمارات طلب حصول على وظيفة ومجموعة من عقود بيع منسوبة للشركة ومجموعة إعلانات ورقية منسوبة لشركة دايموند رأس سدر وجولدن كابتن ريزورت وقرى سياحية أخرى و مجموعة كوبونات شرط حضور الزوجين و بنر باسم الشركة و مجموعة قوائم أسعار خاصة بقرية جولدن كابتن الغردقة و 3 هواتف محمولة و مبلغ مالى 3680 جنيها فئات مختلفة.



وبمواجهة المتهمين عما أسفرت عنه التحريات وعملية الضبط قرروا باستخدام تلك الأوراق والكوبونات لإقناع المواطنين وإيهامهم بذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13083 جنح قسم شرطة ثان المنصورة وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.