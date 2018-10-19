ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فان دايك مدافعا عن محمد صلاح: يحقق نفس أرقامه في العام الماضي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
نور عادل
حرص الدولي الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على المدافعة عن الدولي المصري محمد صلاح؛ وذلك بعد الفترة السيئة التي مر بها مؤخرا.

وقال فان دايك، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إن محمد صلاح دائما ما يحاول تقديم أفضل ما لديه، وأنه لا يوجد داع لإثارة الجدل حول مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "لا أفهم سبب الجدل بخصوص محمد صلاح وأنه بعيد عن مستواه، لأنني أعتقد أنه في العام الماضي حقق نفس الأرقام التي يحققها الآن، ولم تكن هناك أي مشكلة".

واستطرد: "من الواضح أنه مدرك حاجته لتقديم أشياء أفضل مما يقوم به الآن، لكنه يقدم أفضل ما لديه، ولا أشعر بأي قلق بشأنه على الإطلاق".
loading...

ترشيحاتنا

ممثلة فضيحة ميلانيا ترامب تتلقى تهديدات بالضرب والقتل والاغتصاب.. صور

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

خطيب الحرم: ولي العهد يقود مسيرة تجديد.. وإجهاضها ينعكس سلبا على الأمن

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

حبس شاب فصل شفاه حبيبته السابقة عن وجهها بعد رفضها عودته.. صور

شركة روسية تكشف عن مفاوضات مع مصر لتطوير حقل مليحة النفطي

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

شاهد.. علقة ساخنة للصوص حاولوا سرقة دراجات المصلين بفرشوط

المسماري: المجتمعون في القاهرة يتفقون على استمرار حفتر قائدا للجيش الليبي

هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

هاني شاكر وغادة عبد الرازق وعدوية في صدارة المرشحين لجائزة الأفضل..صور

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

فيديو

سيماف: تحديث ورفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 بحاجة للتطوير
أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو
مصطفى عبد الغفار: يجب تحديد مستحقي الدعم بناء على البحوث الاجتماعية
الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو
ضبط 5 آلاف طن أرز وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟