فان دايك مدافعا عن محمد صلاح: يحقق نفس أرقامه في العام الماضي

حرص الدولي الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على المدافعة عن الدولي المصري محمد صلاح؛ وذلك بعد الفترة السيئة التي مر بها مؤخرا.



وقال فان دايك، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إن محمد صلاح دائما ما يحاول تقديم أفضل ما لديه، وأنه لا يوجد داع لإثارة الجدل حول مستواه خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف: "لا أفهم سبب الجدل بخصوص محمد صلاح وأنه بعيد عن مستواه، لأنني أعتقد أنه في العام الماضي حقق نفس الأرقام التي يحققها الآن، ولم تكن هناك أي مشكلة".



واستطرد: "من الواضح أنه مدرك حاجته لتقديم أشياء أفضل مما يقوم به الآن، لكنه يقدم أفضل ما لديه، ولا أشعر بأي قلق بشأنه على الإطلاق".