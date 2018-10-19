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محافظات

حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:38 م
حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
كتب محمد الغزاوى
واصل المحاسب عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، قيادة حملة "إزالة الإشغالات، وفتح الشوارع المغلقة؛ لتيسير الحركة المرورية بنطاق الحي"؛ بناء على توجيهات المحافظ، اللواء عادل الغضبان.

وأكد رئيس الحي أن الحملة استهدفت أقدم شوارع الحي والذي كان يصعب دخولها بسبب الإشغالات، وهي "الروضة، الغورى، الشرقية، نبيل منصور، أبو الحسن، إبراهيم توفيق، سعد زغلول، صفية زغلول، الدقهلية، المنيا".

وأوضح عبد الفتاح أن نجاح الحملة جاء بمشاركة مديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة العرب وقوات شرطة المرافق.

وأشار إلى تكليفه إدارة إشغالات الحي برئاسة محمد الجسار؛ لمتابعة ما تم إزالته حتى لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ولفت عبد الفتاح إلى أن المناطق التي تستهدفها الحملات خلال هذه الأيام؛ هي نتاج تراكمات لسنوات طويلة، وعوامل مختلفة، أثرت بالسلب على تلك المناطق.
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي العرب في بورسعيد.. صور
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