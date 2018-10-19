أحمدي نجاد يتذكر هواية كرة القدم أيام الدراسة.. صور

نشر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أرفق بها صورتين له مع زملاء دراسته الجامعية الذين شكلوا فريقًا لممارسة لعبة كرة القدم.



وكتب نجاد في تغريدته "هذا أنا (أسفل اليمين) ضمن فريق جامعتي لكرة القدم عام 1978".



في سياق آخر، دعا نجاد، في أغسطس الماضي، الرئيس الحالي للبلاد حسن روحاني إلى التنحي عن السلطة.



وطالب نجاد في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، روحاني بالتنحي عن السلطة، قائلا إن الشعب مستاء من الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأن الحكومة غير صادقة مع الشعب.

