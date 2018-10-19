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أخبار البلد

خالد عيش: صرف مرتبات عمال بسكو مصر المفصولين تعسفيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
محمد غالي
قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إنه تم عقد مفاوضات مع شركة بسكو مصر والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بسبب فصل 14 عاملا من الشركة.

واوضح رئيس نقابة الصناعات الغذائية لـ صدي البلد ان الشركة متمسكة بفصل العمال لانهم كانوا من مؤسسي الوقفة الاحتجاجية داخل الشركة وأضربوا عن العمل مما تسبب للشركة في خسائر فادحة.

واكد عيش ان النقابة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الشركة ورفعت عليها قضية ينظر فيها الشهر القادم، مضيفا أنه تم عمل جميع المفاوضات سابقا ولكن دون جدوى.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن النقابة تتحمل صرف مرتبات العمال المفصولين فصلا تعسفيا من الشركة لمدة 3 شهور لكي لا تشرد اسر العمال.

وطالب رئيس النقابة العامة بتعديل قانون العمل الجديد وجعله منصف وعادل للطرفين، وسرعة التقاضي على لائحة القانون، مضيفا أن العامل ليس له القدرة على تحمل تكلفة التقاضي لمده كبيره .
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