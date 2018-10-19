ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استمرار تلقي طلبات التقنين بشمال سيناء للمنشآت المشيدة قبل 2012

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:08 م
اللواء الدكتور،
اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة
احمد صالح
أكد اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ملفات تقنين الأراضي، تطلب من مجالس المدن المختصة، ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة، مقابل 10 جنيهات.

وأشار المحافظ إلى أن باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012 ما زال مفتوحا، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأوضح أن المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتمليك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، وتقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس وكروكي للموقع معتمد، ومحضر فحص الطلبات، وشهادة ميلاد مميكنة لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، وشهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع.

وأضاف المحافظ أنه القانون رقم 14 لسنة 2012 صدر بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشروعات متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012 ، مشيرا إلى أن هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

مقدم بلاغ الختان بقنا: ما فعلته زوجتي ببناتى جريمة

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

فى ذكرى استشهاد أسد الصاعقة.. الرفاعي أذل إسرائيل برأس النمر

زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

شركة روسية تكشف عن مفاوضات مع مصر لتطوير حقل مليحة النفطي

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

الأرصاد توضح حقيقة التسونامي المتجه نحو مصر

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

شادي رضوان لاعب الأهلي 2001 يتعرض للإصابة بشرخ في الترقوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته
وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات
مصطفى بكري: قناة الجزيرة تواصل الحملة الممنهجة على السعودية
مصر الأولى إفريقيا في الإصابة بالسمنة والـ 14 عالميا.. فيديو
رئيس سيماف يوضح معنى شعار سكك حديد مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟