استمرار تلقي طلبات التقنين بشمال سيناء للمنشآت المشيدة قبل 2012

أكد اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ملفات تقنين الأراضي، تطلب من مجالس المدن المختصة، ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة، مقابل 10 جنيهات.



وأشار المحافظ إلى أن باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012 ما زال مفتوحا، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.



وأوضح أن المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتمليك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، وتقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس وكروكي للموقع معتمد، ومحضر فحص الطلبات، وشهادة ميلاد مميكنة لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، وشهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع.



وأضاف المحافظ أنه القانون رقم 14 لسنة 2012 صدر بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشروعات متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012 ، مشيرا إلى أن هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.