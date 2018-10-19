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الأوقاف: حصر معاهد الثقافة الإسلامية في المحافظات لتجفيف منابع الإرهاب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مؤتمر سانت كاترين والذي ضم أكثر من 15 سفيرا من دول العالم، يعد رسالة أمن وأمان للعالم كله من مصر.

وأشار "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنه تقرر إغلاق أي معهد للثقافة الإسلامية يتبع الجماعات المتطرفة، موضحًا أن تلك المراكز تريد أن تحمل الناس على فكر واحد وتبعدهم عن التعددية الفكرية.

ولفت إلى أنه جار حصر كل المعاهد الثقافية لتحديد أيًا منها يحمل فكرا متطرفا، بهدف تجفيف منابع الإرهاب.
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