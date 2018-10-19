الأرصاد توضح حقيقة التسونامي المتجه نحو مصر

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الحديث عن أن "تسونامي سيضرب مصر قريبا"؛ هو مجرد "شائعة" تم ترويجها، وليس لها أي أساس من الصحة، حيث يقصد من ورائها إثارة البلبلة.



وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن البعض استغل الزلزال الذي وقع في إيطاليا، وحرك الجبل 3 سم قرابة البحر، مدعين أن ذلك الأمر سيتسبب في ضرب مصر بتسونامي.



وأشار رئيس هيئة الإرصاد الجوية، إلى أن هناك العديد من الزلازل حدثت داخل البحر الأبيض والتي لم تعرض مصر لأي ضرر او اضطرابات جوية.



وتابع، أن التسونامي دائما ما يضرب البلدان المطلة على المحيطات والتي تختلف مصر عنها بشكل كبير، في تقابلها مع البحرين الأبيض المتوسط والأحمر الضيقين جدا.