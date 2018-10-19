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اقتصاد

البنك المركزي يخفض حجم طباعة عملة الـ200 جنيه لـ 279.2 مليارا في يوليو الماضي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قلص البنك المركزي المصري من حجم طباعة واصدار عملة الـ 200 جنيه لتبلغ تكلفتها نحو 279.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 281.11 مليارا في يونيو السابق له بفارق1.91 مليار جنيه، ومقارنة بـ 274.02 مليار جنيه في مايو من نفس العام بزيادة بلغت 5.18 مليار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن تكلفة طباعة واصدار عملة الـ20 جنيها، انخفضت إلي 7.862 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 8.2 مليارا في الشهر السابق له ومقارنة بـ 8.1مليار جنيه في مايو 2018.

وخفض البنك المركزي من حجم طباعة وإصدار عملة الـ10 جنيهات لتصبح 4.9 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل نحو 5 مليارات جنيه عنه في يونيو 2018 ومقارنة بـ4.944 مليار جنيه في مايو 2018.
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