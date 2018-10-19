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فن

كامل الباشا يستنكر تكريم مخرج داعم للصهيونية في القاهرة السينمائي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
محمد نبيل
أبدى الممثل الفلسطيني كامل الباشا انزعاجه من تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين، وطالب إدارة المهرجان بالتراجع عن القرار.

الباشا الذى حصد جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره فى فيلم القضية 23 وعدد من السينمائيين والنقاد الفلسطينيين يحاولون تدشين حملة ضغط بالتوازي مع ما تؤكده عدد من الأقلام فى مصر عن دعم ليلوش للصهيونية.

المهرجان شدد خلال آخر بيان صحفى إن تكريم ليلوش قيد الدراسة وقال: نحيطكم علمًا بأن المكتب الصحفى والصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي هى الجهة الوحيدة التى يصدر من خلالها البيانات الصحفية.. وأن أى بيانات تنسب للمهرجان عبر السوشيال ميديا لا يعتد بها، وذلك يعنى أن المهرجان ما زال يبحث فى أزمة المخرج الفرنسى ولم يصدر أى قرار بشأنه حتى الآن.

وعلم "صدى البلد" أن أكثر من عضو باللجنة العليا للمهرجان حذروا محمد حفظى من الانفراد بقرار نهائى حول تكريم المخرج الفرنسى المثير للجدل.
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