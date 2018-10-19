توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، الهجوم الذي يتعرض له وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ؛ مرددا: « الهجوم قوي ولم يتعرض له وزير من قبل».



واكد "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن من يهاجم وزير التعليم هم أصحاب المصالح، ويريد عرقلة عملية تطوير التعليم؛ حيث يسعى الوزير لتحويل نظام التعليم من كمي إلى كيفي.



وطالب "عكاشة" بتحويل جميع المعاهد الدينية العشوائية إلى مدارس تعليم أساسي، قائلا: "هو إحنا كلنا هنطلع شيوخ"، لافتا إلى أن تعليم الأزهر كمي.

