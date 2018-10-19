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شاهد.. آثار دمار خلفها مصنع للألعاب النارية في روسيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:51 م
أثار الدمار الذى
أثار الدمار الذى خلفه مصنع للإلعاب النارية
حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم"، آثارا للدمار الذي خلفه انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية، اليوم الجمعة، فى مدينة جاتتشينا بـ"ضواحى لينينجراد".

وأظهر الفيديو، رجال الحماية المدنية أثناء إخماد الحريق؛ بعدما قضى الانفجار على المصنع بكامله.

وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح بين متوسطة وخفيفة، فضلا عن تحطيم عدد من السيارات التي تواجدت بمحيط المصنع.
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