المحافظات ترفع درجة الاستعداد لمواجهة طوارئ موسم الأمطار.. خطة لتوزيع الشفاطات بالمحاور الرئيسية ومحيط الكباري والأنفاق..التأكيد على صيانة البالوعات..وغرف عمليات على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات

طوارئ بالغربية استعدادا لموسم الأمطار والسيول لتأمين المواطنين

رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمنيا تحسبا لسقوط أمطار

طوارئ بالغربية استعدادا لموسم الأمطار والسيول لتأمين المواطنين

التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات

الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع





رفعت أجهزة المحافظات درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، حيث وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة وذلك تحسبا لتقلبات الجو ، وهطول امطار بسبب سوء حالة الطقس وكثافة الشبورة المائية، وكذا بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، مكلفًا بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





وكلف "حسين"، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني و بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول و تحديد مسارات مخرات السيول و التأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش و المخلفات التي تعيق منع سريان المياه و متابعة حالة الطرق وإجراء صيانة دورية للمعدات الثقيلة و مراجعة كافة الخدمات .





وشدد على سرعة العمل على تطهير شبكات الصرف و المجارى المائية و إزالة كافة المخلفات بها ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري و التنسيق المسبق لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات و الإمكانيات اللازمة لمواجهة الأزمة .





كما أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوي للاستقبال موسم الأمطار والسيول المرجحة خلال الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار توجيهاته مجلس الوزراء للربط بين الإدارات والقطاعات الخدمية حفاظا على صالح وحياة كافة المواطنين.





وأعطي اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء هشام السعيد سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بالضرورة التواصل مع وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن والأحياء لتفعيل غرف العمليات والطوارئ فضلا عن إجراء اختبارات ميدانية ومتوالية للبالوعات الصرف الصحي بالميادين والشوارع والأنفاق العامة.





وأكد "السعيد"، فى بيان ، أنه تم تفعيل التواصل مع كافة الجهات الخدمية وتشغيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال موجة هطول الأمطار.





وفي القليوبية رفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، بناءا على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.





وأعطى اللواء عواد أحمد على سكرتير عام محافظة القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.





وأكد علي الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم مع ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة.





وأوضح أنه لابد من تنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار.





وأكد ضرورة التأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.



