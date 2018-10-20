بعد توقيع 6 نقابات عامة على بروتوكول تعاون.. نقابيون: قانون التنظيمات النقابية يحافظ على الشخصية الاعتبارية.. ولا توجد نية للانفصال عن الاتحاد العام.. وهدفنا تنشيط العمل النقابي المتجمد منذ 12 عاما

محمد سالم: البروتوكول الموقع بين الـ6 نقابات لا يؤثر على اتحاد العمال

النقيب: التنظيمات النقابية يحق لها الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية

مجدي البدوي: لا نيه للانفصال عن الاتحاد العام لعمال مصر





وقع 6 رؤساء نقابات العامة، عددا من البروتوكولات النقابية، بجميع الأنشطة العمالية لتأكيد أهمية التواجد بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج لاحتواء المنشأة العمالية والعمل على حلها اول بأول ولا توجد نية للانفصال عن الاتحاد أو الوقوف ضد مصالح العمال والنقابات الموقعة على البروتوكول هم الصحافة والطباعة والصناعات الغذائية والزراعة والري والغزل والنسيج والمناجم والمحاجر والنقل البحري.





قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، إن الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون النقابى اتفقت على أنه لا بد أن يكون للنقابات العمالية دور أكبر وأسرع فى المرحلة المقبلة فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتعميق الوعى السياسى والاقتصادى والاجتماعى لدى المواطنين.





وأكد سالم في تصريحات لـ صدى البلد انه لا يهمه منصبه فى الاتحاد العام لعمال مصر ، إذا استمر الاتحاد العام بنفس سلبيته خلال الدورة النقابية السابقة والتي تجمدت فيها الاوضاع واستمرت 12 عاما وسيستقيل كنقابة عامة للزراعة وسيكون مضطرًا للانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.





وأوضح رئيس النقابة العامة، ان البروتوكول موقع بين 6 من النقابات العامة توافقت على روح التعاون والخوف علي مصالح العمال، مضيفا ان البروتوكول لا يؤثر على وحدة الاتحاد.





من جانبه قال سعيد النقيب، رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ان الاتحاد وكل النقابات العامه داخله تسعى إلى تطوير حياة العمال بمختلف الطرق، مضيفا ان رؤساء النقابات العامة هدفهم حل مشاكل العمال في اسرع وقت.





وأضاف النقيب لـ صدي البلد إن قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017 يعطى حق للتنظيمات النقابية فى الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية سواء بالانضمام أو الانسحاب من الاتحادات أو النقابات العامة.





واوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك عددا من رؤساء النقابات العمالية وقّعوا على بروتوكول للتعاون فيما بينهم يعبدا عن الاتحاد وهذا حقهم، مضيفا انه لا توجد مشكلة في ذلك طالما هدفها خدمه العمال.





فيما قال مجدي البدوي رئيس النقابه العامه للصحافه والطباعه والاعلام، ان لا توجد نية مطلقا للانفصال عن الاتحاد العام لعمال مصر، مضيفا أن الاتحاد الدرع الواقية الوحيدة للعمال في مواقع العمل المختلفة.





وأكد البدوي في تصريحات لـ"صدي البلد" ان المرحلة القادمة مهمة في حياة العمل النقابي بعد غياب دام 12 عاما مضيفا أنه يجب علينا الاجتهاد في العمل بشكل كبير.



