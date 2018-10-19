مراحل تصنيع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في سيماف.. فيديو

قال المهندس عبد الرحمن حسين رئيس مجلس إدارة سيماف التابعة للشركة العربية للتصنيع، أن مراحل تصنيع القطارات تبدأ بالشاسيه، الجانبين، السقف ثم نهايتى العربية.



وأوضح "حسين" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن العربة الواحدة تحتاج شهرا كاملا لـ تصنيعها.



وأكد "حسين" أن مصنع سيماف المتخصص فى صناعة عربات السكك الحديدية يتميز بمستوى عال فى عمليات التصنيع، لافتا إلى أنه تم تصنيع قطارات حديثة منها 7 قطارات كامله دخل الخدمة فى خط المترو الثالث، إضافة إلى 11 قطارا فى الخط الأول للمترو.