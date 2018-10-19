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رياضة

الجزيري: نستحق الفوز.. والفريق يتطور تحت يد فييرا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
نور عادل
أبدى التونسي لسعد الدين الجزيري، جناح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، سعادته في المشاركة في تحقيق الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار الجولة الحادية عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.

وقال الدولي الجزائري في تصريحات له عقب انتهاء المباراة إن نادي الإسماعيلي يستحق الانتصار لأنه كان الأفضل في الشوط الأول والثاني للمباراة.

وأضاف: ”بذلنا مجهودا شاقا الفترة الماضية ونجحنا فى إعادة رسم البهجة على وجوه الجماهير الغفيرة التى حرصت على مؤازرتنا من المدرجات”.

وواصل: ”الفريق يتطور تحت قيادة فييرا إلى الأفضل ونتطلع لإعادة الانتصارات من جديد ووضع الفريق بمكانته الطبيعية”.

وأتم حديثه: ”الدورى المصرى قوى للغاية وفارق النقاط بين كافة الفريق ضيق للغاية، من ينتصر يرتقى عدة مراكز وهذا هو هدفنا فى الفترة المقبلة”.
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