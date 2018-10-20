الحكومة ترفع مصروفات المزايا التأمينية للموظفين لـ24.13 مليار جنيه في 11 شهرا

رفعت الحكومة من مصروفاتها علي المزايا التأمينية الممنوحة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي إلي 24.13 مليار جنيه بعد ان كانت 19.8 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له بفارق زيادة بلغت 4.33 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية انه تم تخصيص مبلغ 19.7 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي للحصة الحكومية بصندوق التأمين الإجتماعي الحكومي، مقارنة بـ17 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.



وذكر التقرير ان المزايا التأمينية الأخري بلغت مصروفاتها نحو 4.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة بـ 2.8 مليارا بنفس المدة من العام المالي السابق له.

