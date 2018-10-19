أمن الإسماعيلية يكشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح

نجحت مباحث الاسماعيلية خلال 24 ساعة في الوصول الى كشف لغز العثور على جثة مذبوحة وبها عدد من الطعنات بالصدر والظهر بمنطقة جبل مريم والوصول الي مرتكبي الجريمة.



وقال مدير امن الاسماعيلية انه كلف مدير المباحث بعد العثور على جثة مذبوحة وبها طعنات بمنطقة جبل مريم دائرة المركز وبدون اى متعلقات شخصية بتشكيل فريق بحث، وتوصلت معلوماته الى ان جثة المجنى عليه لرجل فى العقد الرابع من العمر يدعى "محمد.ع" سائق تاكسي.



وبتكثيف التحريات تم التوصل الى مالك السيارة الاجرة التى يقودها المجنى عليه والتعرف على جثة المجنى عليه، وانه يعمل سائقا على سيارته الاجرة التى قام المتهمون بقتله لسرقتها.



وكشف تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الجريمة عاطلان مقيمان بدائرة مركز الاسماعيلية، قام باستدراج المجني عليه من وسط المدينة بحجة توصيلهما الي منطقة التعاون ،لسرقته بالاكراه ،وبعد مقاومة من المجني عليه قام المتهمان بطعنه وذبحه، وإلقاء جثته في القمامة، وسرقة السيارة، وتركها في دائرة قسم ثالث بعد سرقة الكاسيت الخاص بالسيارة لبيعه.



وتم التحفظ علي المتهمين والسيارة المسروقة وإعادة المسروقات الخاصة بالسيارة ،واخطار النيابة العامة باشراف المستشار ياسر ابوغنيمة المحامي العام لنيابات الاسماعيلية لعرض المتهمين لفتح التحقيقات وتمثيل الجريمة.