فى ذكرى استشهاد أسد الصاعقة.. الرفاعي أذل إسرائيل برأس النمر

ثلاثة عشر يوما انقضت على عبور خط برليف في السادس من اكتوبر عام 1973 ولا تزال المعارك مشتعلة بين الجيش المصري والعدو الاسرائيلي خاصة بعد وقوع الثغرة ومعارك الدفرسوار التي شهدت معارك دامية وبطولة يخلدها التاريخ الذي سطره أبطال ضحوا بأنفسهم لتحقيق النصر للوطن.



الشهيد العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي بطل الصاعقة الذي تحل ذكرى استشهاده اليوم 19 اكتوبر، صنع معركة ملحمية أرهبت العدو الاسرائيلي دوبت في نفوسهم رعب لبسالة الشهيد وفرقته 39 قتال التي أطلق عليها "رأس النمر".







حقق الشهيد الرفاعي أعظم العمليات خلف خطوط العدو بفرقته "رأس النمر" الذي اختاره الرفاعي شعارها تمهيدا ً لحرب التحرير، لينطلق أسد الصاعقة في السادس من أكتوبر ومعه فرقته في ثلاث طائرات هيلكوبتر ، ليتم انزلهم خلف خطوط العدو ، ليستمر الرفاعي وفرقته في القتال بأكثر من اتجاه، أبرزها منطقة رأس شيطاني والعريش وشرم الشيخ ورأس نصرانى ليطلق من هجمتين إلى ثلاث هجمات في اليوم الواحد، أذهلت الاستخبارات الاسرائيلية من قوتها وسرعتها، وذلك بحسب رواية الجنود المقربين إليه، انذاك.

وفي صباح السادس من اكتوبر داهم عميد الصاعقة الرفاعي محطة بترول بلاعيم لتكون أول عملية مصرية في عمق إسرائيل، وفي صباح اليوم التالي في السابع من أكتوبر هاجم الرفاعي وفرقته الشرسة مطار شرم الشيخ، وهجوم ثالث في التاسع من أكتوبر .





وفي اليوم العاشر من أكتوبر هاجم وحش الصاعقة ورجاله مطار الطور الإسرائيلي ، واستطاع في هذا اليوم قتل جميع الطيارين الإسرائيليين المتواجدين في المطار، ليدك بعدها مطار الطور مرة ثانية في 14 اكتوبر.

وفي اليومين التاليين من 15 و 16 أكتوبر هاجم الرفاعي وفرقته أبار البترول في الطور ، وكانت تلك الضربة الأقوى تاثيرًا في تشتيت دقة وتقليل كفاءة تصوير طائرات التجسس والأقمار الصناعية الأمريكية آنذاك.

وفي يوم 18 أكتوبر تقدم السفاح شارون كما يلقب آنذاك، ومعه 200 دبابة من أحدث الدبابات الأمريكية ، وبرفقته لواء من جنود المظلات الإسرائيلية وهم أكفأ وأشرس جنود الجيش الإسرائيلي ويحميه الطيران الإسرائيلي، وتقدمت هذه القوة الكبرى للاستيلاء علي مدينة الإسماعيلية، وتم الدفع باللواء 23 مدرع ليواجه القوات الإسرائيلية، ولكن الدبابات الأمريكية والتغطية الجوية القوية كبدت اللواء المصري خسائر فادحة ، مما أجبر القيادة المصرية على سحبه .





وفي هذه اللحظات رن الهاتف ليتفاجأ الرفاعي بالرئيس السادات يهاتفه قائلًا " السادات معاك يا رفاعي تعالى دلوقتى حالًا" ليخبره بمهمة كانت أصعب ما قام به على مدار تاريخه كله ، حيث شدد عليه السادات قائلًا "الموقف خطير يا رفاعي .. مطلوب أن تعبر برجالك شرق القناة وتخترق مواقعهم حتى تصل إلي منطقة الدفرسوار.. وتدمر المعبر الذي أقامة العدو لعبور قواته وإلا تغير مسار الحرب كلها ".

وبعد تلقي الرفاعي اتصال السادات عاد إلي مجموعته وهو يحمل فوق كاهله عبئ تغيير مسار الحرب، ويحكي علي أبو الحسن وهو أحد الرجال الشجعان الأكفاء في مجموعة الرفاعي هذه الأحداث قائلًا ( كنا بعد كل عملية كأننا بنتولد من جديد .. فكنا ننزل في أجازة ، ولكن بعد الثغرة .. رجعنا إلي مقرنا وتوقعنا اننا ننزل أجازة .. ولكننا لقينا العميد ابراهيم الرفاعي سبقنا إلى المقر .. وفوجئنا بأن في سلاح بيت صرفه لنا .. وكله مضاد للدبابات .. وكانت الأوامر أننا نرجع إلى الإسماعيلية لتدمير المعبر الذي أقامه العدو .. ودخلنا الإسماعيلية وشوفنا الأهوال اللي عملوها الإسرائيليين بجنودنا من الذبح وفتح البطون ، والعبور فوق الجثث بالدبابات .





ويستكمل ابو علي الاحداث قائلًا " دخلنا بمجموعة سيارات وكنت قاعد في السيارة الأخيرة .. وكانت سيارة الذخيرة وكان الوضع ده خطر جدًا ، لأن أي كمين يضرب السيارة الأولي والأخيرة هيوقف المهمة كلها ، بس واحد من السائقين شاف 3 مواسير دبابات مستخبية وراء تبة رمال ، وكانوا مستنينا بعد إن ما شفونا وبلغنا السواق باللاسلكي ، وبعدها صدرت الأوامر بالتراجع ، وخبينا العربيات تحت الشجر ومشينا ومعنا أسلحتنا، وقدرنا أننا نكون في مواجهة مباشرة مع دبابات العدو الإسرائيلي.

وهنا صرخ الرفاعي قائلا ً الرجل بدبابة يا أولاد .. وانطلقت مجموعة الأبطال لتوقف الزحف الإسرائيلي، ويدعي شارون الإصابة ويربط رأسه.. ويطلب هليكوبتر لتنشله من جحيم الرفاعي ورجاله، مما دفع الجنرال جونين قائد الجبهة الإسرائيلي في ذلك الوقت بالمطالبة بمحاكمة شارون لفراره من أرض المعركة ، واستطاعت المجموعة 39 قتال أن تفجر المعبر وأن توقف الزحف الإسرائيلي.





ويحكي أحد أفراد المجموعة ذلك المشهد قائلًا “وصل أربعة منا فوق قواعد الصواريخ ، وكان الرفاعي من ضمننا وبدأنا في ضرب دبابات العدو، وبدأوا هما يدورا على قائدهم حتى لاحظوا أن الرفاعي يعلق برقبته بثلاث أجهزة اتصال .. فعرفوا أنه القائد وخرجوا مجموعة كاملة من المدفعية لضرب الموقع الذي كان واقف فيه الرفاعي، واحنا شفناهم فنطينا من فوق قاعدة الصواريخ ولكن الرفاعي منطش، فحاولت أسحب يده عشان ينط .. ولكنه زغدني ورفض يقفز ، وفضل يضرب بشراسة حتى أصابته شظية غرقت جسمه بالدم، فطلبنا سيارة عن طريق اللاسلكي وكنا نشك في قدرة أي سيارة على الوصول للقصف الشديد، ولكن سواق اسمه (سليم) غامر بنفسه وحضر بسرعة، ونقلنا الرفاعي فيها ولكن السيارة غرزت في الرمال، فنزل السواق وزميله لدفعها وركبت أنا وسقت العربية وموقفتش حتى يركبوا معي من شدة الضرب المركز علينا فتعلقوا بالسيارة من ورا وسحبتهم ورايا وكان الرفاعي متعود يلبس بيادة بألوان مختلفة عن بقية المجموعة ولما شافوا زميلانا بيادته أبلغوا باللاسلكي أن الرفاعي اتصاب وسمعهم اليهود وعرفوا الخبر، وكانت فرحتهم لا توصف وضربوا الهاونات الكاشفة احتفالًا بإصابة الرفاعي .

